В Самаре на Заводском шоссе «Нива» залетела под стоящий грузовик
Водителя легковушки госпитализировали в больницу
Фото: ГУ МВД по Самарской области
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Во вторник, 5 марта, примерно в 7:40 в Советском районе Самары произошло серьезное ДТП. Там на Заводском шоссе «Нива» залетела под стоящую фуру DAF.
- 31-летний водитель отечественного автомобиля двигался со стороны улицы Ближней в направлении улицы Авроры. Он не обеспечил постоянного контроля за скоростью своего движения и столкнулся со стоящим грузовиком под управлением 29-летнего молодого человека, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
В результате произошедшего водитель «Нивы» получил травмы, с которыми сам обратился в больницу. Медики назначили ему стационарное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU