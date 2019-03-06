В Самаре на Заводском шоссе «Нива» залетела под стоящий грузовик

СЕГОДНЯ 12:17 2019-03-06T12:17:34+03:00

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Во вторник, 5 марта, примерно в 7:40 в Советском районе Самары произошло серьезное ДТП. Там на Заводском шоссе «Нива» залетела под стоящую фуру DAF.

- 31-летний водитель отечественного автомобиля двигался со стороны улицы Ближней в направлении улицы Авроры. Он не обеспечил постоянного контроля за скоростью своего движения и столкнулся со стоящим грузовиком под управлением 29-летнего молодого человека, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате произошедшего водитель «Нивы» получил травмы, с которыми сам обратился в больницу. Медики назначили ему стационарное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU