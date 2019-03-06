Стало известно, как доехать до «Самара Арены» в день матча «Крылья Советов» - «Енисей» 9 марта

СЕГОДНЯ 12:46 2019-03-06T12:46:57+03:00

Сама игра начнется в 15:00 по самарскому времени Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сделать это можно будет добраться на автобусах, машинах и трамвае S5

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В субботу, 9 марта, «Крылья Советов» сыграют первый домашний матч в этом сезоне. На «Самара Арене» волжане примут «Енисей». До стадиона можно будет добраться на машине, автобусах и трамваях, сообщает пресс-служба городской мэрии.

- Для удобства болельщиков, прибывающих на личном транспорте, будет работать бесплатная северная парковка стадиона «Самара Арена». Заезд на парковку осуществляется со стороны ул. Демократическая по ул. Арена 2018, далее - по ул. 2-ой проезд, а также со стороны Волжского шоссе по ул. 2-ая Стадионная, далее - по ул. 2-ой проезд, - рассказали в администрации.

Для болельщиков до стадиона «Самара Арена» организуют трамвай S5, который будет ходить от улицы Тухачевского через ж/д вокзал, Самарскую площадь, проспект Ленина, «Звезду» по улице Ново-Садовой через Барбошину поляну, по улицам Демократической и Ташкентской к «Самара Арене», а также от Барбошиной поляны.

- Маршрут S5 от ул. Тухачевского до стадиона начнет работу в 11:58 с интервалом 8-10 минут; от Барбошиной поляны до стадиона в 13:40 с интервалом 5-6 минут. Обращаем внимание, что трамвайные маршруты №11, 12 с 13.00 до 19.00 9 марта будут ходить только до Барбошиной поляны, - уточнили в мэрии.

Помимо этого до «Самара Арены» можно будет доехать на автобусах №№ 6, 21, 21м, 50, 89, 203, 206, 226, 261, 295, 297 - до остановки «Барбошина поляна» на улице Ново-Садовой с пересадкой на трамвайный маршрут S5;

- на автобусе №50 до остановки «Дачи» по улице Демократической, далее – пешком до стадиона;

- на трамвайных маршрутах №№22, 24, 25 – до трамвайной остановки «Московское шоссе» по улице Ташкентской, далее - с пересадкой на трамвай S5;

- на автобусных маршрутах №№1, 45, 51, 67, 96, 205, 268, 295 до остановки «Улица Алма-Атинская» по Московскому шоссе, далее – пешком до стадиона.

ИСТОЧНИК KP.RU