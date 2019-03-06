В Самарской области после оттепели ночью похолодает до -11

СЕГОДНЯ 13:38 2019-03-06T13:42:42+03:00

К выходным в регионе снова будет плюсовая температура Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А в пятницу синоптики обещают до -18

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Зима в Самарской области упорно не сдается. После +1, +6 в среду, 6 марта, жителей региона ждет похолодание. Столбики термометров покажут ночью в четверг, 7 марта, -6, -11. Будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой и умеренный снег, будет метель, сообщает Приволжское УГМС.

Днем потеплеет до -3, -8. Осадков не ожидают. На дорогах будет сильная гололедица.

Ночью в пятницу, 8 марта, в Самарской области похолодает до -13, -18. Синоптики обещают малооблачную погоду и отсутствие осадков, днем воздух прогреется до -3, -8. А в выходные в регион вернутся плюсовые значения. Днем в субботу столбики термометров поднимутся до -2, +3. Местами пройдет мокрый снег.

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ИСТОЧНИК KP.RU