Людмилу Дурову на посту руководителя аппарата Самарской губернской думы сменил Андрей Калакутский

СЕГОДНЯ 14:23 2019-03-06T14:26:35+03:00

Кадровые перестановки связаны с тем, что Дурова вышла на пенсию

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В Самарской губудуме произошли кадровые перестановки. Пост руководителя аппарата покинула Людмила Дурова, которая занимала эту должность около 15 лет. Об этом на заседании думы сообщил председатель Геннадий Котельников. По его словам, Дурвоа покинула пост из-за выхода на пенсию.

Должность руководителя аппарата губдумы занял Андрей Калакутский, который работал замом Дуровой.

Напомним, Людмила Дурова работала в исполкоме и администрации Советского района Куйбышева, в 1997 ее избрали депутатом Самарской губернской думы второго созыва, заместителем председателя думы.

ИСТОЧНИК KP.RU