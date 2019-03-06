2019-03-06T15:11:40+03:00
Общество

Варить – дело женское: самарчанки вытесняют мужчин из пивоварения?

Выпуск факультета пищевых производств СамГТУ по профилю «технология бродильных производств и виноделия» в 2019 году на 99% состоит из девушек
Анна ФЕДОРОВА
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31% сотрудников Балтики - женщины31% сотрудников Балтики - женщины
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В этом году из 18 выпускников «политеха», которые закончат обучение пивоварению и виноделию, всего один парень. В СамГТУ отмечают: популярность специализации среди абитуриенток растет.

- Девушек привлекает перспективность направления и пищевая специализация: на пищевых факультетах традиционно девочек больше. Кроме того, высокая автоматизация современных производств практически исключает тяжелый ручной труд, и для входа в профессию физическая сила не является определяющим фактором, - поясняет доцент кафедры «Технология пищевых производств и биотехнология» СамГТУ Дмитрий Зипаев.

Женщины принимают участие в разработке новых сортов пива и следят за качеством про-изводимой продукции

Женщины принимают участие в разработке новых сортов пива и следят за качеством про-изводимой продукции

Их выбор подтверждает и история: до Средних веков пиво готовили в основном женщины. Стереотип «пиво варят мужчины для мужчин» пришел позже, с развитием технологий и созданием крупных производств.

- На современных пивоварнях действительно мужчин больше, - отмечает главный пивовар филиала «Балтика-Самара» Денис Панарин. - Например, команда производства и логистики «Балтики-Самара» на три четверти мужская. Но уровень автоматизации производства и масштабы задач, стоящих перед современными пивоварами, стирают гендерные границы. Мастерство, приверженность своему делу и искренняя любовь к профессии не делятся на женские и мужские.

Светлана Сергеева, старший технолог цеха пивопроизводства, Самара

Светлана Сергеева, старший технолог цеха пивопроизводства, Самара

«Балтика» приветствует молодых специалистов на своем предприятии. Всю информацию о том, что нужно для трудоустройства, читайте на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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