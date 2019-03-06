2019-03-06T15:36:27+03:00
Общество

В Самаре горе-отец, испугавшись, что его лишат водительских прав, выплатил 260 тысяч рублей долга по алиментам

Кроме того, мужчина обещал приставам больше не копить долгов перед своим ребенком
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: Управление ФССП России по Самарской области.Фото: Управление ФССП России по Самарской области.
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В Самаре судебные приставы заставили местного жителя заплатить ребенку алименты. Мужчине пригрозили, что у него отберут водительские права. Такая перспектива не порадовала самарца и он вернул долг по алиментам – 260 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Самарской области.

- Судебные приставы-исполнители предупредили должника, что его могут ограничить в праве на управление транспортным средством. Узнав о том, что не сможет сесть за руль, гражданин Ч. оплатил всю сумму задолженности, - говорится в сообщении.

При этом мужчина пообещал больше не накапливать долгов перед своим ребенком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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