В Самаре горе-отец, испугавшись, что его лишат водительских прав, выплатил 260 тысяч рублей долга по алиментам

СЕГОДНЯ 15:36 2019-03-06T15:36:27+03:00

Кроме того, мужчина обещал приставам больше не копить долгов перед своим ребенком

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В Самаре судебные приставы заставили местного жителя заплатить ребенку алименты. Мужчине пригрозили, что у него отберут водительские права. Такая перспектива не порадовала самарца и он вернул долг по алиментам – 260 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Самарской области.

- Судебные приставы-исполнители предупредили должника, что его могут ограничить в праве на управление транспортным средством. Узнав о том, что не сможет сесть за руль, гражданин Ч. оплатил всю сумму задолженности, - говорится в сообщении.

При этом мужчина пообещал больше не накапливать долгов перед своим ребенком.

ИСТОЧНИК KP.RU