2019-03-06T16:31:55+03:00
Спорт

Футболисты «Крыльев Советов» Евгений Конюхов и Тарас Бурлак приехали в гости к детям в онкологии

Они привезли ребятам сладости и подарки
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Конюхов и Бурлак помогут больнице приобрести необходимые расходные материалыКонюхов и Бурлак помогут больнице приобрести необходимые расходные материалыФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Конюхов и защитник команды Тарас Бурлак в среду, 6 марта, посетили детское отделение онкологии, гематологии и химиотерапии Самарской областной детской больницы Н.Н. Ивановой. В этом отделении находятся около 70 детей. Футболисты привезли ребятам сладости и подарки от «Крыльев»: браслеты, магниты, программки с автографами, игрушки и атрибутику. Кроме того, Конюхов и Бурлак помогут больнице приобрести необходимые расходные материалы, сообщает пресс-служба «КС».

- Хотим поблагодарить футбольный клуб «Крылья Советов» за отклик и поддержку. Могу сказать, что позитивных эмоций ребятам теперь хватит на несколько недель. Это здорово, что наша любимая команда открыта к добрым делам и всегда готова прийти на помощь. Спасибо Евгению и Тарасу за приезд. Игроки отлично зарядили ребят эмоциями и добавили им веры в себя, - отметил Никита Давыдов, координатор проекта «Встреча со звездой», который организовывает приезд известных людей в медучреждения к детям.

Приезд футболистов «КС» вызвал настоящий ажиотаж Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Приезд футболистов «КС» вызвал настоящий ажиотажФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Отмечается, что приезд футболистов «КС» вызвал ажиотаж не только среди ребят, но и среди персонала отделения. Конюхов и Бурлак подарили врачам на память флаг с автографами и клубные шарфы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре горе-отец, испугавшись, что его лишат водительских прав, выплатил 260 тысяч рублей долга по алиментам
Варить – дело женское: самарчанки вытесняют мужчин из пивоварения?
Людмилу Дурову на посту руководителя аппарата Самарской губернской думы сменил Андрей Калакутский
В Самарской области после оттепели ночью похолодает до -11
В Самаре осудили вора, который прикидывался газовиком
Стало известно, как доехать до «Самара Арены» в день матча «Крылья Советов» - «Енисей» 9 марта
В Самаре на Заводском шоссе «Нива» залетела под стоящий грузовик
«Расселение не требуется»: жильцы дома в Рождествено, где обрушилась крыша, вернулись в свои квартиры
В Тольятти директора управляющей компании поймали на хищении денег жильцов за коммуналку
«Ашан» не смог разорвать контракт с ТРК «Московский» в Самаре и останется в торговом центре
Суд в Москве заочно арестовал субподрядчика строительства стадиона «Самара Арена»
В Самарской области назначили нового главного федерального инспектора
«Работает только одно окно»: самарцы пожаловались на огромную очередь в приемной регоператора по вывозу мусора
В Сызрани микроавтобус опрокинулся на дороге после столкновения с легковушкой
В Похвистнево полицейские нашли у нервного пешехода полкило марихуаны