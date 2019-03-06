Футболисты «Крыльев Советов» Евгений Конюхов и Тарас Бурлак приехали в гости к детям в онкологии

СЕГОДНЯ 16:29 2019-03-06T16:31:55+03:00

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Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Конюхов и защитник команды Тарас Бурлак в среду, 6 марта, посетили детское отделение онкологии, гематологии и химиотерапии Самарской областной детской больницы Н.Н. Ивановой. В этом отделении находятся около 70 детей. Футболисты привезли ребятам сладости и подарки от «Крыльев»: браслеты, магниты, программки с автографами, игрушки и атрибутику. Кроме того, Конюхов и Бурлак помогут больнице приобрести необходимые расходные материалы, сообщает пресс-служба «КС».

- Хотим поблагодарить футбольный клуб «Крылья Советов» за отклик и поддержку. Могу сказать, что позитивных эмоций ребятам теперь хватит на несколько недель. Это здорово, что наша любимая команда открыта к добрым делам и всегда готова прийти на помощь. Спасибо Евгению и Тарасу за приезд. Игроки отлично зарядили ребят эмоциями и добавили им веры в себя, - отметил Никита Давыдов, координатор проекта «Встреча со звездой», который организовывает приезд известных людей в медучреждения к детям.

Приезд футболистов «КС» вызвал настоящий ажиотажФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Отмечается, что приезд футболистов «КС» вызвал ажиотаж не только среди ребят, но и среди персонала отделения. Конюхов и Бурлак подарили врачам на память флаг с автографами и клубные шарфы.

ИСТОЧНИК KP.RU