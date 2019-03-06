2019-03-06T18:14:42+03:00
Общество

Дыры на самарских дорогах начали восстанавливать ямочным ремонтом

Сейчас рабочие заняты несколькими улицами
Кирилл КАРИМОВ
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Ремонтировать дороги по-серьезному начнут поздней веснойРемонтировать дороги по-серьезному начнут поздней веснойФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С приходом весны поплыли не только сугробы, но и самарские дороги. Поэтому, в городе начался традиционный ямочный ремонт с помощью литого асфальта, заявляют в мэрии Самары.

Сейчас аварийные бригады дорожников работают на проспекте Кирова, Вольской, Нагорной, Ново-Вокзальной. В вечернее и ночное время возьмутся за ремонт Хасановской, а также перекрестка Тухачевского и Киевской.

- Площадь таких восстановительных работ в текущем сезоне составит порядка 11 тысяч квадратных метров, - заметил замруководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев. - Аварийно-ямочный ремонт выполняется поэтапно, сейчас им охвачены уже все внутригородские районы. На сегодняшний день привели в порядок 1500 квадратных метров дорожного полотна.

Впрочем, как отметили в администрации, аварийно-ямочный ремонт относится лишь к поддерживающим мерам, которые должны обеспечить безопасность на дорогах. Параллельно с ним начинается весенний обзор дорог, которые находятся на гарантии. По результатам дефектовки, подрядчики получат список дефектов, которые они будут обязаны устранить за свой счет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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