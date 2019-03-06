В Самарской области появился Общественный совет по экологической безопасности

СЕГОДНЯ 19:40 2019-03-06T19:40:44+03:00

Он будет функционировать при губернаторе региона

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Во вторник, 6 марта, было подписано постановление о создании Общественного совета по экологической безопасности. Совет организован по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по итогам совещания, состоявшегося 14 августа 2018 года в Новокуйбышевске.

В состав общественной организации вошли 27 человек: представители органов власти, общественных и коммерческих организаций, промышленных предприятий, науки. Все они будут работать на общественных началах.

Совет будет анализировать экологическую ситуацию на территории региона, помогать совершенствовать законы в сфере экологии и способствовать рациональному использованию природных ресурсов. Кроме того, в центре внимания организации будет деятельность промышленных предприятий и инициативы и конструктивные предложения по улучшению ситуации в сфере экологии.

ИСТОЧНИК KP.RU