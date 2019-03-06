2019-03-06T20:29:13+03:00
Происшествия

Самарец может стать в пятый раз фигурантом уголовного дела за езду в алкогольном опьянении

Он умудрился попасться на парковке МРЭО
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
"Ночной патруль""Ночной патруль"
Изменить размер текста:

В среду, 6 марта, в Самаре был задержан автомобилист, который находился в пьяном виде. Ему грозит пятое уголовное дело за подобное правонарушение, сообщают общественники из «Ночного патруля».

Как рассказывают активисты, за мужчиной приглядывали давно. На его неадекватность указывает тот факт, что он хаотично разъезжал по парковке МРЭО.

- Информацию принял экипаж полка ДПС по г. Самара. Нарушителя задержали. Медицинское освидетельствование показало наличие веществ в организме, запрещённых при вождении транспортных средств, - подчеркнули в «Ночном патруле».

Если экспертиза подтвердит факт опьянения, мужчине грозит возбуждение уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения». Если же нет, то самарец может получить до 15 суток административного ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре на Новоурицкой загорелось административное здание
В Самарской области появился Общественный совет по экологической безопасности
Стала известна программа празднования Масленицы 2019 в Самаре
Дыры на самарских дорогах начали восстанавливать ямочным ремонтом
Самарские силовики закрыли нелегальное казино в гостинице на Рубероидной
Футболисты «Крыльев Советов» Евгений Конюхов и Тарас Бурлак приехали в гости к детям в онкологии
В Самаре горе-отец, испугавшись, что его лишат водительских прав, выплатил 260 тысяч рублей долга по алиментам
Варить – дело женское: самарчанки вытесняют мужчин из пивоварения?
Людмилу Дурову на посту руководителя аппарата Самарской губернской думы сменил Андрей Калакутский
В Самарской области после оттепели ночью похолодает до -11
В Самаре осудили вора, который прикидывался газовиком
Стало известно, как доехать до «Самара Арены» в день матча «Крылья Советов» - «Енисей» 9 марта
В Самаре на Заводском шоссе «Нива» залетела под стоящий грузовик
«Расселение не требуется»: жильцы дома в Рождествено, где обрушилась крыша, вернулись в свои квартиры
В Тольятти директора управляющей компании поймали на хищении денег жильцов за коммуналку
«Ашан» не смог разорвать контракт с ТРК «Московский» в Самаре и останется в торговом центре
Суд в Москве заочно арестовал субподрядчика строительства стадиона «Самара Арена»
В Самарской области назначили нового главного федерального инспектора
«Работает только одно окно»: самарцы пожаловались на огромную очередь в приемной регоператора по вывозу мусора
В Сызрани микроавтобус опрокинулся на дороге после столкновения с легковушкой
В Похвистнево полицейские нашли у нервного пешехода полкило марихуаны