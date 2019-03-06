Самарец может стать в пятый раз фигурантом уголовного дела за езду в алкогольном опьянении

СЕГОДНЯ 20:29 2019-03-06T20:29:13+03:00

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В среду, 6 марта, в Самаре был задержан автомобилист, который находился в пьяном виде. Ему грозит пятое уголовное дело за подобное правонарушение, сообщают общественники из «Ночного патруля».

Как рассказывают активисты, за мужчиной приглядывали давно. На его неадекватность указывает тот факт, что он хаотично разъезжал по парковке МРЭО.

- Информацию принял экипаж полка ДПС по г. Самара. Нарушителя задержали. Медицинское освидетельствование показало наличие веществ в организме, запрещённых при вождении транспортных средств, - подчеркнули в «Ночном патруле».

Если экспертиза подтвердит факт опьянения, мужчине грозит возбуждение уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения». Если же нет, то самарец может получить до 15 суток административного ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU