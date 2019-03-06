В Самаре на Новоурицкой загорелось административное здание

СЕГОДНЯ 21:33 2019-03-06T21:33:02+03:00

О жертвах и пострадавших ничего неизвестно Фото: Архив "КП"

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В среду, 6 марта, около 21:00 загорелось здание по адресу Новоурицкая, 33А. Об этом «КП-Самара» сообщили очевидцы.

- Огонь был где-то под крышей, кровля тоже горела, - заметил свидетель пожара.

На месте происшествия работали несколько пожарных расчётов. В ГУ МЧС по Самарской области от комментариев по пожару отказались. Возможно это связано с тем, что здание и территория вокруг может принадлежать министерству обороны. Впрочем, по данным интернет-справочников, в сгоревшем здании находились две коммерческие организации.

ИСТОЧНИК KP.RU