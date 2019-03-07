2019-03-07T08:14:12+03:00
Спорт

Волевая победа: баскетбольная «Самара» в овертайме обыграла «Новосибирск»

Обе команды показали равную игру, но удача оказалась на стороне самарцев
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: БК "Самара"Фото: БК "Самара"
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В среду, 6 марта, в Самаре прошел очередной матч регулярного чемпионата Суперлиги по баскетболу между «Самарой» и «Новосибирском». Матч вышел довольно напряженным, выявить победителя удалось только в овертайме.

Самарские баскетболисты повели с самого начала игры. Первый период они закончили со счетом 26:18 в свою пользу. Во втором сете обе команды немного сбавили обороты — 12:12. А вот с первых минут третьего периода сибиряки внезапно вырвались вперед, обойдя самарцев на 9 очков. Однако хозяева площадки быстро пришли в себя и сократили отставание. Несмотря на это сет остался за «Новосибирском» - 19:22. В заключительной четверти команды сравняли счет, поэтому матч перешел в овертайм. Здесь то одна команда, то другая выходила вперед, но лишь на 2 очка. К счастью, удача оказалась на стороне самарцев, и они все-таки вышли победителями в этой игре — 87:81.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, регулярный чемпионат команда завершит матчами на Дальнем Востоке. Они пройдут 14 и 17 марта. Плей-офф в Суперлиге стартует в конце марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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