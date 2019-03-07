2019-03-07T08:39:05+03:00
Общество

Суда между Самарой и Рождествено начнут ходить по новому расписанию

Появятся дополнительные вечерние рейсы
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: РечФлот-63Фото: РечФлот-63Фото: vk.com
Изменить размер текста:

Самарское речное пассажирское предприятие информирует о том, что в расписание судов на воздушной подушке, которые курсируют между Самарой и Рождествено, вносятся изменения. С понедельника, 11 марта, добавляются дополнительные вечерние рейсы.

Теперь последний рейс из Самары будет отправляться не в 19:00, а в 19:15. Из Рождествено последнее судно будет отплывать в 19:30. В целом же расписание по этому маршруту останется прежним. Первый рейс из Самары по-прежнему будет отправляться в 6:30, а из Рождествено — 6:45. Интервал движения судов составит 15 минут. Напомним, что стоимость поездки для взрослых составляет 70 рублей, а для детей — 35 рублей.

Как отмечают представители речного предприятия, данное расписание будет действовать только в условиях полного ледостава. Время указано местное.

Новое расписание судов по маршруту Самара - Рождествено

Новое расписание судов по маршруту Самара - Рождествено

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области полицейские нашли у нервного пассажира легковушки почти 200 г гашиша
Фигуристы из Тольятти Софья Евдокимова и Егор Базин заняли второе место после ритм-танца на Универсиаде-2019
Стали известны причины падения башенного крана на стройплощадке на Карла Маркса в Самаре
В Сызрани лоб в лоб столкнулись две «двенадцатые»
Узнай 6 фактов о 8 марта, которые помогут определиться с подарком на праздник
Правительство РФ выделит деньги на строительство новой школы на 5-ой просеке в Самаре
Чуть больше 40 лет, замужем, имеет высшее образование: статистики составили портрет среднестатистической самарчанки
Эвакуировали 400 человек: в Самаре в ТЦ "Мега" сработала пожарная тревога
Проснулись дорожные черви: в Самаре на улице Братьев Коростелевых образовался провал
Защитник «Крыльев Советов» Виталий Денисов 8 марта проведет автограф-сессию
Налоговая в Самаре напоминает горожанам про вычет, уменьшающий земельный налог на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади участка
Перенесенный матч «Оренбурга» и «Крыльев» может пройти 3 апреля
У жителя Самарской области за долги перед налоговой арестовали грузовик
Волевая победа: баскетбольная «Самара» в овертайме обыграла «Новосибирск»
Нашли в оттаявшем снегу: в Самарской области труп исчезнувшего железнодорожника месяц пролежал в сугробе на оживленной улице
В Самаре на Новоурицкой загорелось административное здание
Самарец может стать в пятый раз фигурантом уголовного дела за езду в алкогольном опьянении