Суда между Самарой и Рождествено начнут ходить по новому расписанию

СЕГОДНЯ 08:37 2019-03-07T08:39:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Самарское речное пассажирское предприятие информирует о том, что в расписание судов на воздушной подушке, которые курсируют между Самарой и Рождествено, вносятся изменения. С понедельника, 11 марта, добавляются дополнительные вечерние рейсы.

Теперь последний рейс из Самары будет отправляться не в 19:00, а в 19:15. Из Рождествено последнее судно будет отплывать в 19:30. В целом же расписание по этому маршруту останется прежним. Первый рейс из Самары по-прежнему будет отправляться в 6:30, а из Рождествено — 6:45. Интервал движения судов составит 15 минут. Напомним, что стоимость поездки для взрослых составляет 70 рублей, а для детей — 35 рублей.

Как отмечают представители речного предприятия, данное расписание будет действовать только в условиях полного ледостава. Время указано местное.

Новое расписание судов по маршруту Самара - Рождествено

ИСТОЧНИК KP.RU