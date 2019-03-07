У жителя Самарской области за долги перед налоговой арестовали грузовик

СЕГОДНЯ 08:59 2019-03-07T09:01:25+03:00

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В Самарской области судебные приставы нашли управу на еще одного должника. Мужчина задолжал налоговой 141 тысячу рублей и не торопился отдавать эти деньги. К активным действиям его подтолкнул только арест автомобиля.

- Приставы Кинельского района возбудили в отношении мужчины исполнительное производство. Они установили его финансовое положение и выяснили, что он владеет грузовиком Volvo. Так как мужчина не явился на прием к приставам, то было решено арестовать его автомобиль, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Должник, осознав, что может остаться без своей дорогостоящей машины, сразу же поспешил полностью погасить долг. После этого исполнительное производство было прекращено, а арест с грузовика снят.

ИСТОЧНИК KP.RU