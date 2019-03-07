2019-03-07T09:01:25+03:00
Общество

У жителя Самарской области за долги перед налоговой арестовали грузовик

Мужчина задолжал государству 141 тысячу рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: УФССП по Самарской областиФото: УФССП по Самарской области
Изменить размер текста:

В Самарской области судебные приставы нашли управу на еще одного должника. Мужчина задолжал налоговой 141 тысячу рублей и не торопился отдавать эти деньги. К активным действиям его подтолкнул только арест автомобиля.

- Приставы Кинельского района возбудили в отношении мужчины исполнительное производство. Они установили его финансовое положение и выяснили, что он владеет грузовиком Volvo. Так как мужчина не явился на прием к приставам, то было решено арестовать его автомобиль, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Должник, осознав, что может остаться без своей дорогостоящей машины, сразу же поспешил полностью погасить долг. После этого исполнительное производство было прекращено, а арест с грузовика снят.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области полицейские нашли у нервного пассажира легковушки почти 200 г гашиша
Фигуристы из Тольятти Софья Евдокимова и Егор Базин заняли второе место после ритм-танца на Универсиаде-2019
Стали известны причины падения башенного крана на стройплощадке на Карла Маркса в Самаре
В Сызрани лоб в лоб столкнулись две «двенадцатые»
Узнай 6 фактов о 8 марта, которые помогут определиться с подарком на праздник
Правительство РФ выделит деньги на строительство новой школы на 5-ой просеке в Самаре
Чуть больше 40 лет, замужем, имеет высшее образование: статистики составили портрет среднестатистической самарчанки
Эвакуировали 400 человек: в Самаре в ТЦ "Мега" сработала пожарная тревога
Проснулись дорожные черви: в Самаре на улице Братьев Коростелевых образовался провал
Защитник «Крыльев Советов» Виталий Денисов 8 марта проведет автограф-сессию
Налоговая в Самаре напоминает горожанам про вычет, уменьшающий земельный налог на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади участка
Перенесенный матч «Оренбурга» и «Крыльев» может пройти 3 апреля
Суда между Самарой и Рождествено начнут ходить по новому расписанию
Волевая победа: баскетбольная «Самара» в овертайме обыграла «Новосибирск»
Нашли в оттаявшем снегу: в Самарской области труп исчезнувшего железнодорожника месяц пролежал в сугробе на оживленной улице
В Самаре на Новоурицкой загорелось административное здание
Самарец может стать в пятый раз фигурантом уголовного дела за езду в алкогольном опьянении