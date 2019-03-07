2019-03-07T09:13:20+03:00
Спорт

Перенесенный матч «Оренбурга» и «Крыльев» может пройти 3 апреля

Встреча 16 тура должна была состояться 1 декабря, но ее перенесли из-за мороза
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В первом круге самарцы проиграли "Оренбургу" 0:3В первом круге самарцы проиграли "Оренбургу" 0:3Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Матч 16 тура РПЛ «Оренбург» - «Крылья Советов», который перенесли из-за мороза, может пройти 3 апреля. Это связано с тем, что «Оренбург» вылетел из розыгрыша Кубка России, проиграв по сумме двух встреч тульскому «Арсеналу» в 1/8 финала.

- В связи с вылетом ФК «Оренбург» из розыгрыша Кубка России, матч 16-го тура «Оренбург» - «Крылья Советов» может быть сыгран 3 апреля, - говорится в сообщении, опубликованном в Твиттере «Крыльев».

Напомним, решение о переносе матча приняли непосредственно перед игрой. 1 декабря прошлого года термометр на поле зафиксировал температуру воздуха -17 градусов за час до встречи. Согласно регламенту, матч могут отменить при температуре -15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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