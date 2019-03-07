Перенесенный матч «Оренбурга» и «Крыльев» может пройти 3 апреля

СЕГОДНЯ 09:13 2019-03-07T09:13:20+03:00

Встреча 16 тура должна была состояться 1 декабря, но ее перенесли из-за мороза

Изменить размер текста: A A

Матч 16 тура РПЛ «Оренбург» - «Крылья Советов», который перенесли из-за мороза, может пройти 3 апреля. Это связано с тем, что «Оренбург» вылетел из розыгрыша Кубка России, проиграв по сумме двух встреч тульскому «Арсеналу» в 1/8 финала.

- В связи с вылетом ФК «Оренбург» из розыгрыша Кубка России, матч 16-го тура «Оренбург» - «Крылья Советов» может быть сыгран 3 апреля, - говорится в сообщении, опубликованном в Твиттере «Крыльев».

Напомним, решение о переносе матча приняли непосредственно перед игрой. 1 декабря прошлого года термометр на поле зафиксировал температуру воздуха -17 градусов за час до встречи. Согласно регламенту, матч могут отменить при температуре -15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU