2019-03-07T09:24:00+03:00
Общество

Налоговая в Самаре напоминает горожанам про вычет, уменьшающий земельный налог на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади участка

Если площадь участка составляет не более 6 соток – налог взиматься не будет, а если площадь участка превышает 6 соток – налог будет рассчитан за оставшуюся площадь
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Вычет применяется для одного земельного участка по выбору «льготника» независимо от категории земель, вида разрешенного использования и местоположения земельного участкаВычет применяется для одного земельного участка по выбору «льготника» независимо от категории земель, вида разрешенного использования и местоположения земельного участкаФото: Архив "КП"
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ИФНС России по Октябрьскому району Самары информирует налогоплательщиков о том, что 28.12.2017 президент России подписал федеральный закон № 436-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Законом вводится налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади земельного участка (далее – вычет). Так, если площадь участка составляет не более 6 соток – налог взиматься не будет, а если площадь участка превышает 6 соток – налог будет рассчитан за оставшуюся площадь.

Вычет применяется для категорий лиц, указанных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации (Герои Советского Союза, Российской Федерации, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий и т.д.), а также для пенсионеров.

Вычет применяется для одного земельного участка по выбору «льготника» независимо от категории земель, вида разрешенного использования и местоположения земельного участка. При непредставлении в налоговый орган налогоплательщиком, имеющим право на применение вычета, уведомления о выбранном земельном участке, вычет предоставляется в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога.

Для применения вычета при расчете земельного налога за 2018 год нужно обратиться с заявлением о предоставлении данной льготы в любую налоговую инспекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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