Защитник «Крыльев Советов» Виталий Денисов 8 марта проведет автограф-сессию
Защитник самарского клуба «Крылья Советов» Виталий Денисов проведет автограф-сессию. Все желающие смогут сфотографироваться с футболистом и получить его автограф в Международный женский день, 8 марта.
- Виталий Денисов встретится с болельщиками и болельщицами в фирменном магазине нашего партнера «Самарского БКК» на Московском шоссе, 234, - сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов».
Самарцы смогут не только пообщаться с футболистом, но и задать ему любой интересующий вопрос, а также поучаствовать в специальной акции, призами в которой будут мячи с автографами всех игроков «Крыльев Советов». Начало мероприятия в 12:00.
ИСТОЧНИК KP.RU