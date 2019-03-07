Защитник «Крыльев Советов» Виталий Денисов 8 марта проведет автограф-сессию

СЕГОДНЯ 09:26 2019-03-07T09:26:35+03:00

Виталий Денисов сфотографируется с болельщиками и подарит им свои автографы Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Футболист пообщается с болельщиками и ответит на любые вопросы

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Защитник самарского клуба «Крылья Советов» Виталий Денисов проведет автограф-сессию. Все желающие смогут сфотографироваться с футболистом и получить его автограф в Международный женский день, 8 марта.

- Виталий Денисов встретится с болельщиками и болельщицами в фирменном магазине нашего партнера «Самарского БКК» на Московском шоссе, 234, - сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов».

Самарцы смогут не только пообщаться с футболистом, но и задать ему любой интересующий вопрос, а также поучаствовать в специальной акции, призами в которой будут мячи с автографами всех игроков «Крыльев Советов». Начало мероприятия в 12:00.

ИСТОЧНИК KP.RU