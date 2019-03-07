Эвакуировали 400 человек: в Самаре в ТЦ "Мега" сработала пожарная тревога

СЕГОДНЯ 10:02 2019-03-07T10:08:27+03:00

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Утром в четверг, 7 марта, оперативным службам Самары пришлось выезжать на тревожный вызов на 24 км Московского шоссе. Там в торговом центре "Мега" сработала пожарная сигнализация.

- Сообщение о ЧП на пульт дежурного поступило в 10:13. На место происшествия выезжали несколько пожарных расчетов. Из торгового центра было эвакуировано 400 человек, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Пожарные провели обследование здания, но ничего опасного там не обнаружили. Возгорания не было. В 10:36 срабатывание сигнализации было признано ложным. В ближайшее время торговый центр начнет работать в штатном режиме.

Из торгового центра вывели 400 человекФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU