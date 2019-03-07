Чуть больше 40 лет, замужем, имеет высшее образование: статистики составили портрет среднестатистической самарчанки

СЕГОДНЯ 10:42 2019-03-07T10:42:27+03:00

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Самарастат специально к 8 марта составил портрет жительницы Самарской области. Согласно исследованию аналитиков, на данный момент число женщин в регионе заметно превышает число мужчин. Больше всего представительниц прекрасного пола проживают в Чапаевске, Самаре и Октябрьске.

По данным статистики, большая часть женщин региона — русские (86%), на втором месте идут татарки, на третьем — чувашки, затем мордовки и украинки. Средний возраст самарских дам составляет 43,5 лет, а самый популярный возраст для вступления в брак — 20-29 лет. Средний возраст матерей при рождении первого ребенка приближается к 29 годам. Есть и те, кто «заводит» малышей и в более позднем возрасте: в 40-44 года (931 человек), 45 лет и старше (49 человек). Преимущественно самарчанки рожают детей в браке и уже получив высшее образование.

Что касается профессиональной сферы деятельности, то самарские женщины предпочитают работать в оптовой и розничной торговле (18,9%), на обрабатывающих производствах (17,7%), в сфере образования (14%), в здравоохранении (13,1%).

Таким образом, среднестатистическая самарчанка — это женщина за сорок с российским гражданством. У нее есть высшее образование и хорошая работа. Сейчас она замужем и, скорее всего, у нее уже двое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU