2019-03-07T11:00:42+03:00
Общество

Узнай 6 фактов о 8 марта, которые помогут определиться с подарком на праздник

Если вы еще не купили подарок на 8 марта своей даме сердца, коллегам или любимой маме, самое время пройти тест, отвлечься от раздумий. И идея придет сама
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Лучший подарок - искренние эмоцииЛучший подарок - искренние эмоцииФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Как все непонятно с этим 8 марта!

Что дарить: стандартные «розы-мимозы» или совсем что- то необычное?

Например, как Вам Scan Toaster, который подключается к компьютеру и выжигает на тостах прогноз погоды или новый комментарий в социальной сети? А, может быть…

Отвлекитесь.

Британские (на самом деле – нет, но это неважно) ученые говорят, что отвлечение – это лучший способ принять правильное решение. Главное – не уходить далеко от основного вопроса.

Быстренько пройдите тест про 8 марта, после которого решение о том, что ей (или им) дарить, придёт само собой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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