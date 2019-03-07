В Сызрани лоб в лоб столкнулись две «двенадцатые»

СЕГОДНЯ 11:24 2019-03-07T11:24:51+03:00

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Утром в четверг, 7 марта, на Демократическом проезде в Сызрани произошло серьезное ДТП. Там в районе Северного рынка лоб в лоб столкнулись два автомобиля ВАЗ-2112, передает КТВ-Луч.

По предварительным данным, у одного из водителей что-то произошло с тормозами, он не справился с управлением, машину вынесло на встречную полосу. Обе легковушки получили серьезные механические повреждения, а вот водители, к счастью, отделались только ушибами и ссадинами.

Из-за аварии движение по дороге оказалось временно заблокировано. На месте происшествия работали полицейские, медики и пожарные.

ИСТОЧНИК KP.RU