В Сызрани лоб в лоб столкнулись две «двенадцатые»
Водители в отличие от машин отделались легкими повреждениями
Фото: КТВ-Луч
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Утром в четверг, 7 марта, на Демократическом проезде в Сызрани произошло серьезное ДТП. Там в районе Северного рынка лоб в лоб столкнулись два автомобиля ВАЗ-2112, передает КТВ-Луч.
По предварительным данным, у одного из водителей что-то произошло с тормозами, он не справился с управлением, машину вынесло на встречную полосу. Обе легковушки получили серьезные механические повреждения, а вот водители, к счастью, отделались только ушибами и ссадинами.
Из-за аварии движение по дороге оказалось временно заблокировано. На месте происшествия работали полицейские, медики и пожарные.
ИСТОЧНИК KP.RU