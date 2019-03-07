2019-03-07T11:46:45+03:00
Происшествия

Стали известны причины падения башенного крана на стройплощадке на Карла Маркса в Самаре

В результате случившего погиб 34-летний рабочий
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: СУ СК по Самарской областиФото: СУ СК по Самарской области
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Министерство труда Самарской области завершило расследование несчастного случая, который произошел на стройплощадке на проспекте Карла Маркса в Самаре. Напомним, там 24 октября 2018 года в результате падения башенного крана погиб 34-летний рабочий и были повреждены несколько машин.

- Было установлено, что кран рухнул из-за разрушения несущих стоек при корневой секции, которое, в свою очередь, произошло из-за применения не той марки стали. Кроме того, причинами случившегося стало то, что компания ОАО «Строй-Центр», которая занималась строительством дома, не обеспечила должной безопасности своих работников и плохо организовала контроль за работами и эксплуатацией крана, - сообщили в минтруда Самарской области.

Отметим, что ранее СУ СК по Самарской области возбудило по фату произошедшего уголовное дело «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

ИСТОЧНИК KP.RU

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