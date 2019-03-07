2019-03-07T12:07:14+03:00
Спорт

Фигуристы из Тольятти Софья Евдокимова и Егор Базин заняли второе место после ритм-танца на Универсиаде-2019

В Красноярске пара завершила прокат под современные ритмы, получив высокие оценки за поддержку
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Базин и Евдокимова уже давно катаются вместеБазин и Евдокимова уже давно катаются вместе
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Тольяттинские фигуристы Егор Базин и Софья Евдокимова занимают второе место в турнирной таблице после ритм-танца на Универсиаде - 2019 в Красноярске. Пара набрала 68,32 балла, это уже больше, чем на Чемпионате Европы в этом году. Первое место заняли их соперники из России Сергей Мозгов и Бетина Попова.

- Егор Базин и Софья Евдокимова - явный пример того, что добиться успехов могут ребята не только из Москвы или Петербурга, тольяттинские фигуристы уже выступали на ЧЕ в этом году, заняв первое место на Первенстве России. И ребята хорошо прогрессируют, - сказали комментаторы выступления.

От Самарской области на Универсиаду - 2019 отправилась также сборная по синхронному фигурному катанию. Они выступят 8 и 9 марта. Завтра, 8 марта, Софья и Егор покажут свою произвольную программу. Старт соревнований в 19.30.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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