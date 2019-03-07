2019-03-07T12:11:06+03:00
Происшествия

В Самарской области полицейские нашли у нервного пассажира легковушки почти 200 г гашиша

Молодой человек вез запрещенное вещество в двух свертках
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В Ставропольском районе сотрудники ДПС случайно поймали наркопреступника. Они остановили за нарушение ПДД легковой автомобиль и заметили, что сидящий в нем пассажир заметно нервничает. Как оказалось, причина была в том, что молодой человек вез с собой запрещенное вещество.

- Полицейские изъяли у 23-летнего парня два свертка с растительным веществом. Экспертиза показала, что в них находился гашиш общей массой 191,38 граммов, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По словам молодого человека — жителя Тольятти, он хранил гашиш для себя. Сейчас полицейские проверяют эту версию. В отношении тольяттинца было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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