2019-03-07T12:39:13+03:00
Происшествия

В самарском аэропорту улетавший в Турцию мужчина потерял 10 тысяч долларов США

Деньги подобрал другой пассажир рейса, которого в итоге нашли транспортные полицейские
Михаил ГОРЮНОВ
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Потерпевший улетал в Турцию, когда потерял деньгиПотерпевший улетал в Турцию, когда потерял деньгиФото: Альберт ДЗЕНЬ
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На днях курьезный случай произошел в самарском аэропорту "Курумоч". 51-летний мужчина, который улет из города в Стамбул, потерял 10 тысяч долларов США. Об этом он по телефону сообщил сотрудникам линейного отдела полиции.

- Транспортные полицейские с помощью записей систем видеонаблюдения аэропорта установили гражданина, улетавшего тем же рейсом. Он, после того, как потерпевший ушел на посадку, что-то поднял с пола, - рассказали "КП-Самара" пресс-служба УТ МВД России по ПФО.

В кратчайшие сроки стражи порядка и работники "Курумоча" выяснили, кем является новоиспеченный обладатель крупной суммы и где он живет. Как оказалось, что он уже вернулся в Самару. Сотрудники ЛОП в аэропорту Самары выехали к нему по месту проживания. Горожанин выдал найденные деньги полицейским, после чего они были возвращены законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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