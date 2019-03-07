В самарском аэропорту улетавший в Турцию мужчина потерял 10 тысяч долларов США
На днях курьезный случай произошел в самарском аэропорту "Курумоч". 51-летний мужчина, который улет из города в Стамбул, потерял 10 тысяч долларов США. Об этом он по телефону сообщил сотрудникам линейного отдела полиции.
- Транспортные полицейские с помощью записей систем видеонаблюдения аэропорта установили гражданина, улетавшего тем же рейсом. Он, после того, как потерпевший ушел на посадку, что-то поднял с пола, - рассказали "КП-Самара" пресс-служба УТ МВД России по ПФО.
В кратчайшие сроки стражи порядка и работники "Курумоча" выяснили, кем является новоиспеченный обладатель крупной суммы и где он живет. Как оказалось, что он уже вернулся в Самару. Сотрудники ЛОП в аэропорту Самары выехали к нему по месту проживания. Горожанин выдал найденные деньги полицейским, после чего они были возвращены законному владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU