2019-03-07T12:40:46+03:00
Общество

В Самаре в квартире на Калинина обвалившийся потолок едва не убил ребенка

На место уже выехал глава Промышленного района
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Ирина СазоноваФото: Ирина СазоноваФото: Twitter.com
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В Самаре появилась еще одна «жертва» дырявых крыш. На днях в квартире № 15 на улице Калинина, 45 обвалился потолок и чуть не убил ребенка.

- Потолок обрушился на кухне в районе плиты. Мальчик 5 лет просто чудом уцелел. Управляющая компания отказалась устранять течь крыши, - рассказали местные жители в Твиттере.

Обвалившийся потолок повредил вытяжку на кухне Фото: Twitter.com

Обвалившийся потолок повредил вытяжку на кухнеФото: Twitter.com

Чиновники сразу же откликнулись на жалобу, как из рога изобилия посыпалось: «принято», «на контроль» и «проверим». Череду этих безликих фраз оборвал губернатор Дмитрий Азаров. Он сообщил, что к жильцам квартиры лично приедет глава Промышленного района Владимир Чернышков и разберется в ситуации.

Как рассказала собственница квартиры, сегодня, 7 марта, чиновник действительно наведался к ней вместе с представителями управляющей компании. В пятницу, 8 марта, крышу пообещали расчистить от снега. Также будет составлен акт по ремонту квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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