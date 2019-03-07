В Октябрьске при столкновении двух Lada Kalina пострадала девочка-подросток

СЕГОДНЯ 15:10 2019-03-07T15:10:13+03:00

Аварию спровоцировала женщина, которая находилась за рулем одной из машин

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В среду, 6 марта, примерно в 8:30 на улице Мира в Октябрьске произошло серьезное ДТП. Там на «встречке» столкнулись две отечественные легковушки.

- 41-летняя женщина двигалась на автомобиле «Лада Калина» по улице Мира со стороны улицы 3-го Октября в направлении улицы Макаренко. В какой-то момент она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с еще одним автомобилем «Лада Калина» под управлением 62-летнего мужчины, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадали два пассажира одной из машин: 40-летняя женщина и 16-летняя девушка. В настоящее время полицейские проводят по факту произошедшего проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU