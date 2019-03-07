В Самаре 1 апреля стартует месячник по благоустройству города

СЕГОДНЯ 15:31 2019-03-07T15:31:58+03:00

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В Самаре 1 апреля стартует традиционный месячник по благоустройству города. Во всех районах областной столицы до 30 апреля будут приводить в порядок остановки, детские площадки, ограждения, скульптуры, памятники и многое другое. Кроме того, в рамках месячника планируется убрать накопившийся за зиму мусор, провести обрезку деревьев и обустроить цветники.

Как сообщает городская администрация, первый весенний общегородской субботник пройдет 20 апреля. Принять участие в нем смогут все желающие, в том числе и городские предприятия. Всех участников обещают снабдить необходимым инвентарем и мешками. Также планируется, что в течение апреля в Самаре будут проводиться и средники.

ИСТОЧНИК KP.RU