В Самарской области 21-летний водитель на Audi A8 протаранил на встречке «десятку»

СЕГОДНЯ 16:03 2019-03-07T16:03:54+03:00

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Серьезное ДТП произошло в Самарской области между селами Спиридоновка и Домашка вечером в среду, 6 марта. В районе 21:45 Audi A8 врезалась в вазовскую «десятку». Водитель легковушки в больнице, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем Аudi A8, двигаясь по автодороге «Кинель-Богатое-Спиридоновка-Домашка» со стороны села Домашка в направлении села Спиридоновка, нарушил правила расположения на проезжей части дороги, из-за выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 2110 под управлением водителя 1978 года рождения, - говорится в сообщении.

В больницу водителя «десятки» доставила карета «скорой помощи». На месте работали сотрудники ГИБДД. Сейчас полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU