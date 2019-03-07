2019-03-07T16:03:54+03:00
Происшествия

В Самарской области 21-летний водитель на Audi A8 протаранил на встречке «десятку»

Водитель отечественной легковушки в больнице
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
На месте работали сотрудники ГИБДДНа месте работали сотрудники ГИБДДФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

Серьезное ДТП произошло в Самарской области между селами Спиридоновка и Домашка вечером в среду, 6 марта. В районе 21:45 Audi A8 врезалась в вазовскую «десятку». Водитель легковушки в больнице, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем Аudi A8, двигаясь по автодороге «Кинель-Богатое-Спиридоновка-Домашка» со стороны села Домашка в направлении села Спиридоновка, нарушил правила расположения на проезжей части дороги, из-за выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 2110 под управлением водителя 1978 года рождения, - говорится в сообщении.

В больницу водителя «десятки» доставила карета «скорой помощи». На месте работали сотрудники ГИБДД. Сейчас полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гандболистки «Лады» сыграют в полуфинале Кубка России с «Астраханочкой»
В Самаре 1 апреля стартует месячник по благоустройству города
В Октябрьске при столкновении двух Lada Kalina пострадала девочка-подросток
В Самаре с крыши дома на Пролетарской сошла снежная лавина и повредила козырек магазина
В Самаре экс-полковнику ФСБ Сергею Гудованому, обвиняемому в получении взяток, продлили арест
Фото грибов, которые якобы «выросли» на стенах самарской квартиры, гуляют по всему интернету
В Самаре в квартире на Калинина обвалившийся потолок едва не убил ребенка
В самарском аэропорту улетавший в Турцию мужчина потерял 10 тысяч долларов США
В Самарской области полицейские нашли у нервного пассажира легковушки почти 200 г гашиша
Фигуристы из Тольятти Софья Евдокимова и Егор Базин заняли второе место после ритм-танца на Универсиаде-2019
Стали известны причины падения башенного крана на стройплощадке на Карла Маркса в Самаре
В Сызрани лоб в лоб столкнулись две «двенадцатые»
Узнай 6 фактов о 8 марта, которые помогут определиться с подарком на праздник
Правительство РФ выделит деньги на строительство новой школы на 5-ой просеке в Самаре
Чуть больше 40 лет, замужем, имеет высшее образование: статистики составили портрет среднестатистической самарчанки
Эвакуировали 400 человек: в Самаре в ТЦ "Мега" сработала пожарная тревога
Проснулись дорожные черви: в Самаре на улице Братьев Коростелевых образовался провал
Защитник «Крыльев Советов» Виталий Денисов 8 марта проведет автограф-сессию
Налоговая в Самаре напоминает горожанам про вычет, уменьшающий земельный налог на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади участка
Перенесенный матч «Оренбурга» и «Крыльев» может пройти 3 апреля
У жителя Самарской области за долги перед налоговой арестовали грузовик
Суда между Самарой и Рождествено начнут ходить по новому расписанию
Волевая победа: баскетбольная «Самара» в овертайме обыграла «Новосибирск»
Нашли в оттаявшем снегу: в Самарской области труп исчезнувшего железнодорожника месяц пролежал в сугробе на оживленной улице
В Самаре на Новоурицкой загорелось административное здание
Самарец может стать в пятый раз фигурантом уголовного дела за езду в алкогольном опьянении