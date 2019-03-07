Гандболистки «Лады» сыграют в полуфинале Кубка России с «Астраханочкой»
Финал четырех может пройти в Тольятти, Ростове или Звенигороде
Фото: ГК "Лада"
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Стали известны полуфинальные пары финала четырех Кубка России по гандболу среди женщин. Так тольяттинская «Лада» встретится с «Астраханочкой», а звенигородская «Звезда» с клубом «Ростов-Дон». Об этом сообщает пресс-служба «Лады».
- Место проведения финала четырех Кубка России будет объявлено на следующей неделе. В списке претендентов значатся Тольятти, Ростов-на-Дону и Звенигород, - рассказали в тольяттинском клубе.
Напомним, действующим обладателем Кубка России по гандболу является «Ростов-Дон». «Лада» выигрывала трофей только один раз – в 2006 году. Тогда финал четырех проходил в Тольятти.
ИСТОЧНИК KP.RU