2019-03-07T20:01:49+03:00
Общество

В Самарской области стаи бродячих собак нападают на косуль

Псы уже убили шесть особей. Это за неделю
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В стаях у собак четко распределены ролиВ стаях у собак четко распределены ролиФото: Архив "КП"
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В Самарской области за прошедшую неделю участились нападения стай бродячих собак на косуль и молодых кабанов. Псы уже убили за семь дней шесть косуль, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент охоты и рыболовства региона.

- Косули не могут свободно передвигаться, проваливаются глубоко в снег и настом ранят себе ноги. Многие погибают. Бродячие собаки нападают на обессиленных животных, в первую очередь на косуль и молодых кабанов, - рассказали в департаменте.

При этом в стаях у собак четко распределены роли: одни загоняют жертв, другие залегают в засаде, ждут, когда животные на них выбегут, и нападают.

- Во всех случаях мы принимаем решение по регулированию численности бродячих собак, - уверяют в департаменте. - У нас есть для этого все основания. Мы видим, что животные гибнут. Тем более, что наступил такой период, когда большинство самок косулей беременны.

Сейчас в регионе обитает только сибирская косуля. Ее численность – около 13-14 тысяч особей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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