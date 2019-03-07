В Самаре осудили экс-сотрудника СИЗО, который собирался пронести заключенным телефоны и наркотики

7 Март 21:34 2019-03-07T21:34:38+03:00

Кроме того, мужчине запретили 3 года занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Советский районный суд вынес приговор 30-летнему бывшему сотруднику СИЗО. Мужчину обвиняли в мелком взяточничестве, покушении на мелкое взяточничество и покушении на незаконный сбыт наркотиков в следственном изоляторе, группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.

- В мае 2018 года младший инспектор отдела режима и надзора ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области дважды пронес сотовые телефоны для следственно-арестованного лица, а в августе 2018 года попытался пронести на территорию сотовые телефоны и наркотические средства, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Суд приговорил мужчину к 6,5 годам лишения свободы. Их экс-сотрудник СИЗО проведет в колонии строгого режима. Кроме того, мужчине запретили 3 года занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

ИСТОЧНИК KP.RU