В Самарской области Hyundai насмерть сбил беспечного пешехода
Вечером в четверг, 7 марта, в Кинельском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом сообщают свидетели в паблике «ДТП Самара».
Авария произошла недалеко от чела Тургеневка. Водитель Hyundai Sonata на высокой скорости сбил пешехода, который гулял по проезжей части дороги вне пешеходного перехода.
- Видел этого типа, стоял тоже по среди дороги с ним ещё один человек был в серой куртке. Чуть не насадил его, вовремя увидел. Оба были не в адеквате полнейшем, - пишет один из водителей, проезжавший по этой дороге за несколько минут до трагедии.
От полученных травм мужчина скончался на месте. Сейчас во всех обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.
ИСТОЧНИК KP.RU