В Самарской области Hyundai насмерть сбил беспечного пешехода

СЕГОДНЯ 09:44 2019-03-08T09:44:44+03:00

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Вечером в четверг, 7 марта, в Кинельском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом сообщают свидетели в паблике «ДТП Самара».

Авария произошла недалеко от чела Тургеневка. Водитель Hyundai Sonata на высокой скорости сбил пешехода, который гулял по проезжей части дороги вне пешеходного перехода.

- Видел этого типа, стоял тоже по среди дороги с ним ещё один человек был в серой куртке. Чуть не насадил его, вовремя увидел. Оба были не в адеквате полнейшем, - пишет один из водителей, проезжавший по этой дороге за несколько минут до трагедии.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Сейчас во всех обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU