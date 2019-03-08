Креативные самарцы завели для кучи мусора на Ташкентской свой инстаграм

СЕГОДНЯ 11:26 2019-03-08T11:26:17+03:00

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Не иссекает народная выдумка самарцев. Устав от кучи мусора, жители ЖК «Парк Олимпия» на Ташкентской, 173 завели ей свою страницу в Инстаграме.

- Пока ООО "ГУК" и ООО "Экостройресурс" спорят по подведомственности нашего мусора, сделаем кучу мусора популярной! – написали автора паблика.

Впрочем, уже в пятницу, 8 марта, мусор был все-такие вывезен. Горожане не расстроились и заговорили о другой свалке на улице Бронной, которую коммунальщиком тоже стоит прибрать.

Отметим, креаклы решили не только прославить мусор под окнами своих квартир, но и сделать отсылку к поп-культуре, выбрав аватаром паблика «Кучу Мусора» из мультсериала «Гора Фрэгглов». Правда, в анимационном произведении, свалка была мудрым существом, своеобразным оракулом. Приходят ли за советом к помойке на Ташкентской и подает ли она признаки разума – неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU