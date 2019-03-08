2019-03-08T12:11:37+03:00
Общество

«Ваш день – 8 марта»: самарчанок зовут бесплатно посетить музеи в Международный женский день

Два музея открыли двери в этот день
Кирилл КАРИМОВ
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Два музея Самары сегодня бесплатны для женщинДва музея Самары сегодня бесплатны для женщинФото: Архив "КП"
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Министерство культуры России в канун 8 марта предложило сделать вход в музеи для женщин в Международный женский день 8 Марта будет бесплатным. Поддержали почин и на самарском уровне.

- Призываю музеи Самарской области присоединиться к праздничной акции и пригласить милых женщин бесплатно посетить музейные экспозиции 8–10 марта, - заявил врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов.

В Самаре в акции поучаствую два музея. Самарский областной историко-краеведческий музей им. П. В. Алабина приглашает самарчанок 8-10 марта совершенно бесплатно посмотреть на выставку «Дамские штучки». А в сам Международный женский станет бесплатна постоянная экспозиция Самарского областного художественного музея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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