Массажистка из Самарской области сыграла на «Поле чудес» и подарила Якубовичу выступление детей

СЕГОДНЯ 13:01 2019-03-08T13:01:21+03:00

Выпуск был искрометен Фото: скриншот с видео

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В четверг, 7 марта, на телеэкраны вышел предпраздничный выпуск шоу-долгожителя Первого канала «Поле чудес». В нем приняла участия массажистка из Сызрани Яна Архипова.

Жительница Сызрани вышла в финал шоу. Традиционно, она преподнесла подарок ведущему Леониду Якубовичу. Землячку поддержал детский творческий коллектив, исполнивший песню о мамах.

- Спасибо, что отпустили меня на капитал-шоу, - поблагодарила Яна своих коллег.

К сожалению, жительница Самарской области не вышла из финала, ее обыграла соперница из солнечного Баку.

ИСТОЧНИК KP.RU