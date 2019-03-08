2019-03-08T13:01:21+03:00
Общество

Массажистка из Самарской области сыграла на «Поле чудес» и подарила Якубовичу выступление детей

Жительница Сызрани вышла в финал
Кирилл КАРИМОВ
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Выпуск был искрометенВыпуск был искрометенФото: скриншот с видео
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В четверг, 7 марта, на телеэкраны вышел предпраздничный выпуск шоу-долгожителя Первого канала «Поле чудес». В нем приняла участия массажистка из Сызрани Яна Архипова.

Жительница Сызрани вышла в финал шоу. Традиционно, она преподнесла подарок ведущему Леониду Якубовичу. Землячку поддержал детский творческий коллектив, исполнивший песню о мамах.

- Спасибо, что отпустили меня на капитал-шоу, - поблагодарила Яна своих коллег.

К сожалению, жительница Самарской области не вышла из финала, ее обыграла соперница из солнечного Баку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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