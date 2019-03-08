Массажистка из Самарской области сыграла на «Поле чудес» и подарила Якубовичу выступление детей
Жительница Сызрани вышла в финал
Выпуск был искрометенФото: скриншот с видео
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В четверг, 7 марта, на телеэкраны вышел предпраздничный выпуск шоу-долгожителя Первого канала «Поле чудес». В нем приняла участия массажистка из Сызрани Яна Архипова.
Жительница Сызрани вышла в финал шоу. Традиционно, она преподнесла подарок ведущему Леониду Якубовичу. Землячку поддержал детский творческий коллектив, исполнивший песню о мамах.
- Спасибо, что отпустили меня на капитал-шоу, - поблагодарила Яна своих коллег.
К сожалению, жительница Самарской области не вышла из финала, ее обыграла соперница из солнечного Баку.
ИСТОЧНИК KP.RU