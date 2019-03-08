На проспекте Кирова в Самаре внедорожник Mitsubishi врезался в полицейскую «Ниву»

СЕГОДНЯ 13:28 2019-03-08T13:28:31+03:00

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Сегодня, 8 марта, около 10:00 на перекрестке проспекта Кирова и улицы Победы произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. Об этом сообщили очевидцы в паблике "ДТП 163".

- Машина полиции ехала с мигалкой на «красной, - вспоминает очевидец. – В это момент в нее и влетела иномарка.

Врезался в полицейскую «Ниву» внедорожник Mitsubishi. К счастью, от удара никто не пострадал.

В том, кто виноват в ДТП, разберутся правоохранители. Напомним, что в ПДД прописано, что включенные проблесковые маячки спецтранспорта дают преимущество только в отношении знаков, светофора и разметки. А вот на звуковой сигнал уже обязаны уступать дорогу и окружающие водители.

ИСТОЧНИК KP.RU