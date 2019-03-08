2019-03-08T14:57:55+03:00
Общество

Самарский космонавт Олег Кононенко поздравил прекрасных дам с околоземной орбиты

«Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью»
Кирилл КАРИМОВ
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Кононенко в космосе уже больше трех месяцевКононенко в космосе уже больше трех месяцевФото: пресс-служба Роскосмоса
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Олег Кононенко, командир экипажа Международной космической станции, записал обращения к женщинам всей Земли. Праздничное видео с борта МКС опубликовала пресс-служба «Роскосмоса».

- Искренне поздравляю вас с главным праздником весны, - заявил Кононенко. – В этот день мы все признаемся вам в любви, нежности и преданности. Ведь именно вы делаете нас счастливыми, пробуждаете в нас самые лучшие качества. Вы дарите нам новую жизнь, любовь, материнскую нежность и тепло семейного очага. Спасибо вам, за то, что вы есть.

Миссия Олега Кононенко началась 3 декабря прошлого года. 11 декабря вместе с Сергеем Прокопьевым он вышел в открытый космос, где нашел отверстие, через которое шла утечка воздуха.

Космонавт Роскосмоса Олег Кононенко с борта Международной космической станции поздравляет всех женщин с 8 марта . Космонавт Роскосмоса Олег Кононенко с борта Международной космической станции поздравляет всех женщин с 8 марта #8марта #МеждународныйЖенскийДень https://t.co/Q5BsABr8t8

ИСТОЧНИК KP.RU

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