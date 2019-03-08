2019-03-08T15:51:11+03:00
Общество

Цены на ритуальные услуги в Самаре снизились из-за гроба у здания правительства региона

Так, во всяком случае, считает районный депутат Туймасов, участвовавший в этой истории
Кирилл КАРИМОВ
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Скандал с покойником, которого не давали похоронить, облетел всю РоссиюСкандал с покойником, которого не давали похоронить, облетел всю РоссиюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сфера ритуальных услуг в Самарской области будет приведена в порядок, а цены на скорбные услуги уже начали падать. Об этом сообщает телеканал «360», ссылаясь на депутата собрания представителей Красноярского района Самарской области Азата Туймасова, который принимал активное участие в февральских событиях у белого дома, когда там появился гроб с покойником.

- Сейчас НКО «Ритуал» работает без проблем, без препятствий выдает все документы. В данный момент идет большая проверка, проверяют абсолютны все фирмы в данной сфере. Вот, раньше цена была от 25 тысяч рублей за похороны. Сейчас от 10-12 тысяч рублей, — заявил Туймасов.

Впрочем, о том, что порядок в ритуальной сфере будет наведен, стало известно после реакции губернатора региона Дмитрия Азарова. А 6 марта мэрия Самары объявила, что твердый тариф на захоронение составит 5946,47 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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