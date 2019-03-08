Молодежка «Крыльев Советов» сыграла вничью с «Енисеем»
Основные составы встретятся уже завтра, 9 марта
Молодежные составы бились по-серьезномуФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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В пятницу, 8 марта, молодежные составы самарских «Крыльев Советов» и красноярского «Енисея» встретились на поле стадиона «Металлург». Игра проходила в рамках 19-го тура молодежного Первенства РПЛ, сообщает пресс-служба «КС».
На 14-й минуте защитник «Крыльев» Александр Нестеров забил первый в матче гол. Во втором тайме среди красноярцев отметился Сахаров, который реализовал пенальти. Итог встречи 1-1.
А уже в субботу, на стадионе «Самара Арена» пройдет первый для «Крыльев» домашний матч весеннего этапа РПЛ, где подопечные Миодрага Божовича встретятся с «Енисеем».
ИСТОЧНИК KP.RU