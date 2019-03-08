2019-03-08T16:24:09+03:00
Спорт

Молодежка «Крыльев Советов» сыграла вничью с «Енисеем»

Основные составы встретятся уже завтра, 9 марта
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
Молодежные составы бились по-серьезномуМолодежные составы бились по-серьезномуФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

В пятницу, 8 марта, молодежные составы самарских «Крыльев Советов» и красноярского «Енисея» встретились на поле стадиона «Металлург». Игра проходила в рамках 19-го тура молодежного Первенства РПЛ, сообщает пресс-служба «КС».

На 14-й минуте защитник «Крыльев» Александр Нестеров забил первый в матче гол. Во втором тайме среди красноярцев отметился Сахаров, который реализовал пенальти. Итог встречи 1-1.

А уже в субботу, на стадионе «Самара Арена» пройдет первый для «Крыльев» домашний матч весеннего этапа РПЛ, где подопечные Миодрага Божовича встретятся с «Енисеем».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Стара Загора В Самаре горела многоэтажка
В Тольятти эвакуирован театр «Колесо»
Человек в маске гориллы: Паша Техник подъедет на матч «Крылья Советов» - «Енисей»
В Самаре на Партизанской автоледи сбила пешехода
Бывший тюремный надзиратель в Самарской области отправился в колонию за сотовые и наркотики
Цены на ритуальные услуги в Самаре снизились из-за гроба у здания правительства региона
Самарский космонавт Олег Кононенко поздравил прекрасных дам с околоземной орбиты
На проспекте Кирова в Самаре внедорожник Mitsubishi врезался в полицейскую «Ниву»
Массажистка из Самарской области сыграла на «Поле чудес» и подарила Якубовичу выступление детей
«Ваш день – 8 марта»: самарчанок зовут бесплатно посетить музеи в Международный женский день
Креативные самарцы завели для кучи мусора на Ташкентской свой инстаграм
Синоптики обещают самарцам метель и гололед уже в эти выходные
На РКЦ «Прогресс» в Самаре грядут крупные сокращения
Гендиректор «Тольяттиазот» поздравил женщин Самарской области с 8 марта
В Самарской области Hyundai насмерть сбил беспечного пешехода
В Самаре осудили экс-сотрудника СИЗО, который собирался пронести заключенным телефоны и наркотики
В Самарской области стаи бродячих собак нападают на косуль
В Самаре к 4 годам воспитательной колонии приговорили 16-летнюю девушку за попытку сбыть наркотики
Гандболистки «Лады» сыграют в полуфинале Кубка России с «Астраханочкой»
В Самарской области 21-летний водитель на Audi A8 протаранил на встречке «десятку»
В Самаре 1 апреля стартует месячник по благоустройству города
В Октябрьске при столкновении двух Lada Kalina пострадала девочка-подросток
В Самаре с крыши дома на Пролетарской сошла снежная лавина и повредила козырек магазина
В Самаре экс-полковнику ФСБ Сергею Гудованому, обвиняемому в получении взяток, продлили арест
Фото грибов, которые якобы «выросли» на стенах самарской квартиры, гуляют по всему интернету