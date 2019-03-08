Бывший тюремный надзиратель в Самарской области отправился в колонию за сотовые и наркотики

СЕГОДНЯ 17:18 2019-03-08T17:18:11+03:00

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Советский районный суд Самары вынес обвинительный приговор бывшему младшему инспектору отдела режима и надзора СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Из материалов следствия известно, что в мае прошлого года 30-летний надзиратель прошел на территорию СИЗО мобильники для арестованного. В августе того же года он был поличным задержан при передаче в изолятор наркотиков и сотовых телефонов.

Служители Фемиды признал мужчину виновным. Теперь бывшему надзирателю предстоит провести следующие 6 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU