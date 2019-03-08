2019-03-08T19:26:22+03:00
Происшествия

В Тольятти эвакуирован театр «Колесо»

По неофициальной информации, поступил сигнал о минировании
Кирилл КАРИМОВ
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Точной информации о том, что же произошло в театре, пока нетТочной информации о том, что же произошло в театре, пока нетФото: СОЦСЕТИ
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В пятницу вечером, 8 марта, в Центральном районе Тольятти были эвакуированы сотрудники и зрители драматического театра «Колесо». Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

- Ничего непонятно, здесь очень много полиции, - рассказывает один из свидетелей происходящего. – Говорят, что звонок о бомбе был.

Когда началась эвакуация в театре показывали спектакль «Похищение». Видимо, в этот момент и поступило сообщение о минировании. Сейчас на месте работают экстренные службы Автограда и силовики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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