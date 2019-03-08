На Стара Загора В Самаре горела многоэтажка
Горевшую квартиру тушили 14 огнеборцев
Пострадавших нетФото: Архив "КП"
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В пятницу, 8 марта, было неспокойно в многоэтажном доме №142 по улице Стара Загора. Там в 17:42 загорелась одна из квартир, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Самарской области.
- По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горят домашние вещи в квартире на площади 10 кв. м, - пояснили в ведомстве.
На место прибыли 14 огнеборцев и 4 единицы спецтехники. Оценив ситуацию, пожарные вывели из дома 25 человек.
Пожар был полностью ликвидирован уже в 18:07. Сейчас устанавливаются причины возгорания.
ИСТОЧНИК KP.RU