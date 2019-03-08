Фигуристы из Самарской области стали серебряными призерами Всемирной зимней Универсиады

8 Март 21:20 2019-03-08T21:20:04+03:00

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Фигуристы из Самарской области отличились на Универсиаде в Красноярске и заняли призовые места на всемирном турнире. Об этом сообщили в министерстве спорта региона.

- Софья Евдокимова и Егор Базин - серебряные призеры первенства в танцах на льду. Молодцы, гордимся, - говорится в сообщении минспорта в Твиттере

Тольяттинская пара уступила лишь соотечественникам - фигуристам Поповой и Мозгову. Лишь третье место заняли иностранцы, французы Аделина Галявиева и Луи Торон.

Всемирная зимняя универсиада, которая собрала спортсменов и 58 стран мира, продлится до 12 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU