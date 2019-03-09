Жителя Самарской области поймали с 12 граммами героина

СЕГОДНЯ 09:20 2019-03-09T09:20:44+03:00

Героин мужчина носил с собой и хранил дома Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В Похвистневском районе Самарской области полицейские задержали 42-летнего местного жителя. С собой у мужчины, а также в его квартире, нашли героин. Всего – 12 граммов наркотика, сообщает пресс-служба ГУ МДВ России по Самарской области.

- Во время досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у мужчины два свертка с порошкообразным веществом. Пакетики с аналогичным содержимым были обнаружены по месту жительства задержанного. Согласно данным проведенного в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области исследования – изъятое порошкообразное вещество является героином общей массой более 12 граммов, что является крупным размером, - говорится в сообщении.

Мужчине вменяют покушение на сбыт наркотиков в крупном размере, в отношении задержанного возбудили уголовное дело. Сейчас он под стражей, а полиция устанавливает канал поставки героина.

ИСТОЧНИК KP.RU