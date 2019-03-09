В Сызрани ночью на 8 марта угарным газом отравилась молодая пара

СЕГОДНЯ 09:36 2019-03-09T09:36:23+03:00

Парень с девушкой уснули в машине с работающим двигателем. К счастью, оба живы

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В Сызрани угарным газом отравились молодой человек и девушка. Пару обнаружили в ночь на 8 марта в машине около дома на Ульяновском шоссе. Молодые люди уснули в автомобиле с работающим двигателем. К счастью, и парень, и девушка остались живы, сообщает КТВ-Луч.

На вид обоим пострадавшим по 20-22 года. Медики «скорой помощи» оказали молодым людям первую помощь и доставили их в больницу. О состоянии парня и девушкой ничего не сообщается. Медики пока от комментариев воздерживаются.

Сейчас все подробности происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU