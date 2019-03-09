Суд оштрафовал двух кандидатов на пост губернатора Самарской области

СЕГОДНЯ 10:15 2019-03-09T10:19:05+03:00

Кандидатов обвинили в использовании при финансировании своих кампаний денег, которые не были перечислены в фонды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самарской области оштрафовали двух кандидатов на пост губернатора. Мировые судьи вынесли постановление о назначении административных штрафов Виталию Кирсанову и Виктору Русину. Обоих кандидатов обвиняли в нарушении порядка расходования средств избирательных фондов, а именно – в использовании при финансировании своих кампаний денег, которые не были перечислены в фонды, сообщает областной избирком.

- Уполномоченный член избирательной комиссии Самарской области составил протоколы об административных правонарушениях в отношении двух кандидатов на должность губернатора Самарской области Кирсанова Виталия Юрьевича и Русина Виктора Владимировича, которые впоследствии были переданы для рассмотрения по подведомственности в мировые суды. По результатам рассмотрения дел мировые судьи в обоих случаях вынесли постановления о наложении административных штрафов, - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU