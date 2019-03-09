Пляжные «Крылья Советов» подписали клубного чемпиона мира бразильца Нелито

СЕГОДНЯ 10:50 2019-03-09T10:50:51+03:00

До «КС» он выступал за московский «Локомотив»

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Пляжные «Крылья Советов» подписали первого легионера в этом межсезонье. Обойму команды пополнил бразилец Нелито, сообщает пресс-служба клуба.

- 27-летний футболист дебютировал в российской Супелиге в 2016 году в составе «Кристалла» и сразу выиграл с ним золото. В следующем сезоне Нелито стал вице-чемпионом и обладателем Кубка России. В декабре 2017-го он вместе с «Локомотивом» победил на клубном Мундиалито в Сан-Паулу. В 2018 году Нелито также играл за «железнодорожников», - говорится в сообщении.

Клубный чемпион мира будет играть за «Крылья Советов» в сезоне 2019.

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ИСТОЧНИК KP.RU