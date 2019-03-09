Самедов, Джано и Корниленко выйдут с первых минут на матч «Крыльев» с «Енисеем»

СЕГОДНЯ 13:03 2019-03-09T13:05:55+03:00

"Крылья" сегодня сыграют в сером, "Енисей" - в красном Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

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Стали известны стартовые составы игры 19 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Енисей», которая пройдет на «Самара Арене». В составе самарцев по сравнению с матчем с «Локомотивом» два изменения – вместо дисквалифицированного Агустина Рохеля сыграет Мирал Самарджич, а вместо Рамиля Шейдаева – Сергей Корниленко.

Состав «КС» выглядит так:

Рыжиков, Полуяхтов, Бурлак, Самарджич, Чичерин, Шишкин, Антон, Джано, Самедов, Канунников, Корниленко.

Запасные: Конюхов, Овсянников, Зотов, Карпов, Зиньковский, Тимофеев, Ткачук, Киселев, Яковлев, Шейдаев.

С первых минут в составе «Енисея» появятся следующие футболисты: Юрченко, Кичин, Ятченко, Торбинский, Зотов, Огуде, Саркисов, Савичев, Сарр, Занев, Данченко.

Арендованный красноярцами Соболев в матче с «КС» сыграть не сможет – это прописано в договоре.

Трансляцию матча смотрите на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU