2019-03-09T13:22:11+03:00
Происшествия

В Самаре в ресторане Paffos light произошло задымление

На кухне дымили жировые отложения
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Сотрудники ресторана справились своими силами. Фото: паблик ВК "Самара life"Сотрудники ресторана справились своими силами. Фото: паблик ВК "Самара life"
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В Самаре в одном из ресторанов днем в субботу, 9 марта, произошло задымление. В заведении Paffos light на Московском шоссе дымили жировые отложения, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области. В управлении отмечают, что горения не было. На место выехали пожарные, однако их помощь не понадобилась – сотрудники ресторана справились своими силами.

- Дым был такой, что окутал все рядом с рестораном, - делится с корреспондентом «КП-Самара» очевидица Варвара. – Думали, что там серьезный пожар.

Напомним, что при пожаре нужно звонить по телефонам 01 (с домашнего), 101 (с сотового).

ИСТОЧНИК KP.RU

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