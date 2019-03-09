В Самаре в ресторане Paffos light произошло задымление

СЕГОДНЯ 13:22 2019-03-09T13:22:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре в одном из ресторанов днем в субботу, 9 марта, произошло задымление. В заведении Paffos light на Московском шоссе дымили жировые отложения, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области. В управлении отмечают, что горения не было. На место выехали пожарные, однако их помощь не понадобилась – сотрудники ресторана справились своими силами.

- Дым был такой, что окутал все рядом с рестораном, - делится с корреспондентом «КП-Самара» очевидица Варвара. – Думали, что там серьезный пожар.

Напомним, что при пожаре нужно звонить по телефонам 01 (с домашнего), 101 (с сотового).

ИСТОЧНИК KP.RU